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Сейсмическая станция Новой Земли зафиксировала восемь землетрясений

Восемь землетрясений небольшой интенсивности, зафиксированные на Новой Земле, — это пока лишь самый первый итог работы новой сейсмической станции, установленной в июле 2022 года на территории южной части архипелага в Малых Кармакулах.

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