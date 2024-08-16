ХАМАС: новое заявление США по Газе учитывает только интересы Израиля

Новое предложение США по урегулированию ситуации в секторе Газа учитывает только интересы Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на неназванный источник в руководстве палестинского движения ХАМАС.
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