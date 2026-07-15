Иностранным гражданам в России придется покупать мобильный телефон

Мигрантов при въезде в Россию обяжут приобрести мобильный телефон и создать электронный профиль, заявил статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, 15 июля выступая на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.
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