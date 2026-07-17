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Русское оружие

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📹⚡️Детали ночных ударов КСИР по объектам США в регионе Сообщается об ударах по штабу 5-го флота ВМС США, авиабазе «Сахир», военно-морской базе в Аль-Хидде и лагерю США в Аль-Хамле.

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