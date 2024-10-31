Взрослые жители Владивостока стали чаще болеть ОРВИ, однако в крае снизилась общая заболеваемость. Этой и другой статистикой за прошедшую неделю поделились в Роспотребнадзоре Приморья, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии