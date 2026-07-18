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В Республике Татарстан местный житель обвиняется в покушении на сбыт наркотиков и вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Казани, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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