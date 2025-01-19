Россиян призвали немедленно удалить почту на Gmail

Отечественные аналоги более безопасны, сказали в Госдуме Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил, что Gmail небезопасен для хранения важной информации, и призвал российских пользователей переходить на отечественные аналоги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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