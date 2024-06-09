9 июня 2024 года – какой церковный праздник сегодня? – Православные отмечают несколько праздников

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netВ воскресенье, 9 июня 2024 года Русская Православная Церковь отмечает несколько святых событий: память святого Ферапонта, епископа Сардийского (III век); обретение святых мощей преподобного Нила Столобенского (1667); память преподобного Ферапонта Белозерского, Можайского,.
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