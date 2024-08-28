Сийярто осудил Борреля за призывы к ударам по России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля за призывы к увеличению поставок оружия Украине и его применению для ударов по территории России, заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач, сообщает 28 августа на своей странице в соцсети Х.