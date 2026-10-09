НАТО заявил об отсутствии угрозы в связи с ядерными учениями в Италии – Politico

НАТО пытается заверить Россию в безопасности новых ядерных учений в Италии, пишет Politico. Источник фото: AP Photo / Virginia Mayo «На фоне высокой напряженности в отношениях между альянсом и Москвой НАТО стремится заверить Россию в том, что предстоящие учения ядерных сил в Италии не представляют угрозы», — говорится в публикации.