НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

97 подписчиков

НАТО заявил об отсутствии угрозы в связи с ядерными учениями в Италии – Politico

НАТО заявил об отсутствии угрозы в связи с ядерными учениями в Италии – Politico

НАТО пытается заверить Россию в безопасности новых ядерных учений в Италии, пишет Politico. Источник фото: AP Photo / Virginia Mayo «На фоне высокой напряженности в отношениях между альянсом и Москвой НАТО стремится заверить Россию в том, что предстоящие учения ядерных сил в Италии не представляют угрозы», — говорится в публикации.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым