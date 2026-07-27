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Царьград

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Эксперт Токаренко раскрывает, как защитить смартфон от кражи данных

Эксперт Токаренко раскрывает, как защитить смартфон от кражи данных

Эксперт Александр Токаренко предлагает методы защиты смартфона от кражи данных: минимизируйте конфиденциальную информацию, используйте отдельную карту для платежей и скачивайте приложения из проверенных источников.

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