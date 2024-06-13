Стало известно о серьезных проблемах в браке Джорджа Клуни

Друзья актера опасаются, что всё может кончиться разводом. Брак Джорджа и Амаль Клуни переживает непростые времена LEGION-MEDIAДолгое время, с тех пор как в 2014-м Амальстала законной супругойДжорджа Клуни, их брак считался идеальным.
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