Военный аналитик Игорь Коротченко, главный редактор журнала “Национальная оборона”, считает, что украинская атака на Кремль, осуществленная с помощью беспилотных аппаратов, могла быть разрешена только президентом Украины Владимиром Зеленским.
Военный аналитик Игорь Коротченко, главный редактор журнала “Национальная оборона”, считает, что украинская атака на Кремль, осуществленная с помощью беспилотных аппаратов, могла быть разрешена только президентом Украины Владимиром Зеленским.
Свежие комментарии