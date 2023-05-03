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Эксперт: только Зеленский мог санкционировать террористическую атаку БПЛА на Кремль

Эксперт: только Зеленский мог санкционировать террористическую атаку БПЛА на Кремль

Военный аналитик Игорь Коротченко, главный редактор журнала “Национальная оборона”, считает, что украинская атака на Кремль, осуществленная с помощью беспилотных аппаратов, могла быть разрешена только президентом Украины Владимиром Зеленским.

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