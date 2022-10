Трасс проиграла салату

Не то чтобы это было громом среди ясного неба, или, как говорят наши «партнёры», out of the blue: наверняка всем политическим деятелям, кроме Анналены Бербок, было понятно, что большую страну, на территории которой размещены ядерные ракеты морского базирования, не может возглавлять сумасшедшая девушка из предместья Источник: YouTube Которая не понимает, левая она или правая, не умеет делать книксен перед собственной королевой и не знает вообще ничего в этой жизни, кроме «Слава Украине!».