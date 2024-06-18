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Грядёт "катастрофа". Сил осталось на 2 месяца: Сообщают о 400 русских в окружении врага, десятки пленных – источники

Грядёт "катастрофа". Сил осталось на 2 месяца: Сообщают о 400 русских в окружении врага, десятки пленных – источники

Под Харьковом сложилась тяжёлая обстановка – приходят довольно тревожные новости. Некоторые источники сообщили, что в Волчанске более 400 русских солдат оказались окружены врагом – котёл стягивается, в плен ушли десятки воинов.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Чё курим?
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12 час.
Русский Империалист
😡😡😡😡😡Поганое ЦИПСО выползло из норы !!. Из фразы в источнике &quot;ВСУ ЗАЯВИЛИ, ЧТО 400 РУССКИХ ПОПАЛИ В ОКРУЖЕНИЕ.&quot; выброшено &quot;ВСУ&quot; и уже может создаться впечатление &quot;ВСЁПРОПАЛО&quot;. 😡😡😡😡🇷🇺
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11 час.

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