Грядёт "катастрофа". Сил осталось на 2 месяца: Сообщают о 400 русских в окружении врага, десятки пленных – источники

Русский Империалист

😡😡😡😡😡Поганое ЦИПСО выползло из норы !!. Из фразы в источнике "ВСУ ЗАЯВИЛИ, ЧТО 400 РУССКИХ ПОПАЛИ В ОКРУЖЕНИЕ." выброшено "ВСУ" и уже может создаться впечатление "ВСЁПРОПАЛО". 😡😡😡😡🇷🇺