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Санкции против России оставляют Европу без презервативов

Стало известно, что немецкая компания CPR GmbH, крупнейший изготовитель в Европе таких средств контрацепции, как презервативы (производит марку медицинских изделий Vizit), вновь объявила о своем банкротстве.

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