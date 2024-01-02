Санкции против России оставляют Европу без презервативов

Стало известно, что немецкая компания CPR GmbH, крупнейший изготовитель в Европе таких средств контрацепции, как презервативы (производит марку медицинских изделий Vizit), вновь объявила о своем банкротстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии