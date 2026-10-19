Неизвестные установили у мемориала «Пушка» в Брянске надгробную плиту с фотографией кошки и цветами.Шокирующий арт-объект обнаружили жители Брянска у мемориала «Пушка» на въезде в Бежицкий район.
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