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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 827 подписчиков

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  • Александр Салтановский
    Головушку напекло бедолаге, место жительства менять надо, куда ни будь поближе к северному (или южному) полюсу, там г...Лидер израильской...
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А таки шо там у евреев?

  Ну  что,    появился    новый  мем   -  а  шо там  у    жидов евреев?"А шо  там  у  хохлов?"  это  классика,      гражданин  Ашот  Амуармян    всем   тоже    хорошо     известен,  а  сегодня      поговорим  о том,    а  шо  там     у    евреев?  Пока    просто  мысли  вслух,    потому  что  анализировать    нечего   -  даже   неизвестно,    начали ли   уже    евреи   наземную  операцию  в  Газе,  или  нет:  одни  пишут,    шо  таки  да,  уже    зашли  в  некоторые  районы,  другие  -  шо   таки  нет,  ещё только  готовятся.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Очень  плохо, что у арабов и  израиля неравные силы.Но арабы молодцы, что борются за свои земли.
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