А таки шо там у евреев?

Ну что, появился новый мем - а шо там у жидов евреев?"А шо там у хохлов?" это классика, гражданин Ашот Амуармян всем тоже хорошо известен, а сегодня поговорим о том, а шо там у евреев? Пока просто мысли вслух, потому что анализировать нечего - даже неизвестно, начали ли уже евреи наземную операцию в Газе, или нет: одни пишут, шо таки да, уже зашли в некоторые районы, другие - шо таки нет, ещё только готовятся.