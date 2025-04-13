Офтальмолог Корнилова: не пытайтесь подобрать очки или линзы самостоятельно

Зрение — главный инструмент взаимодействия с миром, но мы редко задумываемся о его уязвимости. По данным Всемирной организации здравоохранения, 2,2 миллиарда человек на планете страдают от нарушения зрения, при этом 80% случаев можно было бы предотвратить.
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