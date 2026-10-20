Вампиры существуют не только в легендах и фильмах ужасов, но и среди самых обычных на вид птиц. На двух островах Тихого океана ученые обнаружили пернатых с пугающими пищевыми привычками, происхождение которых до сих пор вызывает вопросы.
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