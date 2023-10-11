Потеря зрения и не только: Врач перечислил страшные последствия от употребления обезболивающих

Андрей Тяжельников предупредил, что обезболивающие препараты могут вызывать зависимостьГлавный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников считает, что постоянное употребление обезболивающих препаратов может негативно сказаться на человеке.