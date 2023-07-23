Газета.ру

8 096 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Дерновой
    Батька шутит так...Лукашенко сообщил...
  • Михаил Кицис
    Вы уверены, что Артёмовск больше чем Польша? Они Артёмовск 10 месяцев брали и российская армия их от окружения спасал...Лукашенко сообщил...
  • Нина Михалькевич
    А что, это до сих пор кому-то непонятно???Депутат Госдумы Ш...

Frontiers in Public Health: гидроксиапатит в зубной пасте укрепляет зубы не хуже фторида

Frontiers in Public Health: гидроксиапатит в зубной пасте укрепляет зубы не хуже фторида

Ученые из Познанского университета медицинских наук в Польше выяснили, что зубная паста, содержащая гидроксиапатит кальция, один из основных минеральных компонентов зубов, может предотвращать кариес так же эффективно, как и паста с фторидом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх