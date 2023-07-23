Frontiers in Public Health: гидроксиапатит в зубной пасте укрепляет зубы не хуже фторида

Ученые из Познанского университета медицинских наук в Польше выяснили, что зубная паста, содержащая гидроксиапатит кальция, один из основных минеральных компонентов зубов, может предотвращать кариес так же эффективно, как и паста с фторидом.
Ученые из Познанского университета медицинских наук в Польше выяснили, что зубная паста, содержащая гидроксиапатит кальция, один из основных минеральных компонентов зубов, может предотвращать кариес так же эффективно, как и паста с фторидом.
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