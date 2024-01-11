"Вы все нелюди, лицемеры и глупцы": Выходец из Азербайджана оскорбил русских и предложил лишить их Москвы

Если бы эо поняли выходцы с Кавказа и Ср.Азии, то это было бы нормально, но их постоянно провоцируют на это их руководители, как религиозные, так и политические. Кроме того они уже приезжают в Россию Ненавидящие все русское. Поэтому словами и "законом" ничего не добьешься. Нужны жесткие силовые методы. Решать все кардинально. Но это сложно: и администрация и полиция на местах уже вся давно прикормлена. И они это знают, и поэтому наглеют. У Путина и Бастрыкина сил на это не хватит.

Тамара Елисеева

Скорее всего, завоз мигрантов с семьями, это провокация запада. Специально прикармливают наши властные структуры, которые жадны до легких денег. Нужны жёсткие законы и честные служители у власти. Но все знают, что этого добиться практически не возможно. В.В.Путину, скорее всего, не говорят всю правду о том, что творится в стране с мигрантами. Потому, как есть люди, которым выгодно завозить неграмотных людей, которые в силу своего слабоумия занимаются убийствами, драками, наркотой и педофилией. Ненависть к русским впитывается с молоком их матерей. Нам нужно уметь отстаивать свои права и землю. Спасибо тем людям и структурам, которые честно выполняют свою работу. Западным «стратегам» не удастся посеять панику и сломить русский народ. Нужно поддерживать президента, ведь вместе мы сможем дать отпор и заставить ( а если нет, выгнать) жить по нашим законам. Верить нужно.