Губернатор Орловской области Андрей Клычков © РИА "Новости"Распространяемые из-за рубежа слухи о химическом эффекте после ракетного удара Вооруженных сил Украины по предприятию в Советском районе Орла не соответствуют действительности.
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