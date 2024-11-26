Текущая динамика курса рубля уже не отражает фундаментальных факторов

Учитывая последние события, объективно на некоторое время (месяц-два) трансграничные операции с иностранными валютами ограничены, что будет препятствовать возврату валютной экспортной выручки экспортерами.
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