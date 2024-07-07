Украинское подполье сообщило о ночном ударе ВС России по станции Лозовая Харьковской области ВС России нанесли очередной точечный ракетный удар.
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Украинское подполье сообщило о ночном ударе ВС России по станции Лозовая Харьковской области ВС России нанесли очередной точечный ракетный удар.
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