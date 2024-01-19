Politico: Трамп избегает контактов с украинскими политиками

Украинские политические деятели не могут связаться с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом, так как он избегает контактов с представителями киевского режима, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к администрации Владимира Зеленского.
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