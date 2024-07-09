Предъявите документы: челябинские полицейские остановили такси с опасным грузом

Юная девушка использовала машину с шашечками, чтобы перевозить запрещённый товар.В Магнитогорске Челябинской области сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 22-летнюю жительницу города с наркотиками.
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