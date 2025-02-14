Пьяных вахтовиков высадили с поездов

На Ямале с поезда ссадили двух вахтовиков, которые распивали спиртное и мешали другим пассажирам. Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, 12 февраля 2025 года около 23:00 в Ноябрьский линейный отдел полиции поступила информация, что в пути следования пассажирского поезда «Новый Уренгой – Москва» один из пассажиров нарушает общественный порядок.