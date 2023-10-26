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«Постапокалипсис в Херсоне»: губернатор Херсонской области описывает ужасающую ситуацию в городе

«Постапокалипсис в Херсоне»: губернатор Херсонской области описывает ужасающую ситуацию в городе

«Постапокалипсис в Херсоне»: губернатор Херсонской области описывает ужасающую ситуацию в городе Елена ВайленкоПолитический кризис и боевые действия в Украине оставили свой след, и город Херсон стал одной из жертв этой сложной ситуации.

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