Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага и портрета Ататюрка

Известная греческая певица Деспина Ванди отказалась выступать на сцене в городе Чешме в Турции из-за размещенных на сцене флага страны и портрета основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка.
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