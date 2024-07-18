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Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага и портрета Ататюрка

Греческая певица не вышла на сцену в Турции из-за флага и портрета Ататюрка

Известная греческая певица Деспина Ванди отказалась выступать на сцене в городе Чешме в Турции из-за размещенных на сцене флага страны и портрета основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка.

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