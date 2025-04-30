Средневековый зомби-апокалипсис в трейлере God Save Birmingham

Средневековый зомби-апокалипсис в трейлере God Save BirminghamСтудия Ocean Drive Studio анонсировала God Save Birmingham — игру в жанре выживания, действие которой разворачивается в Бирмингеме XIV века, охваченном эпидемией зомби.
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