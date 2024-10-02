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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследователи разработали новый метод лечения метастазов в мозг, основанный на принципах иммунотерапии

Новый метод лечения метастазов мозга Исследователи из Испанского национального онкологического исследовательского центра (CNIO) предложили инновационный метод лечения метастазов в головной мозг, которые плохо реагируют на иммунотерапию.

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