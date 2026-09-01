Расширяя горизонты

Бишкек готов к приему глав государств-членов ШОС. Интерактивные панели по всему городу приветствуют участников саммита.
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