Военно-политиче...
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Военно-политическое обозрение

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Расширяя горизонты

Бишкек готов к приему глав государств-членов ШОС. Интерактивные панели по всему городу приветствуют участников саммита.

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