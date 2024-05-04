Регоператор «ЭкоИнтегратор» поддержал инициативу экологов Архангельской области

Акция «Памяти павших будьте достойны!» по уборке территории в Цигломени объединила 50 человекСреди них активисты экологических сообществ, школьники, представители местной администрации и надзорных органов.
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