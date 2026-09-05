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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: «Муж избивал меня 17 лет»: На льду идеальная пара шла к золоту Олимпиады, но дома ждал ад кромешный - Жулин и Усова

Шоу-бизнес: «Муж избивал меня 17 лет»: На льду идеальная пара шла к золоту Олимпиады, но дома ждал ад кромешный - Жулин и Усова

Майя Усова казалась воплощением поэзии в фигурном катании. Хрупкая, будто из тончайшего фарфора, с нежной, почти детской улыбкой.

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