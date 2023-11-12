Галя, у нас отмена!: Гретта Тунберг подчистила все свои пророчества о конце человечества

Помните давным-давно, в далеком 2018 году была такая маленькая девочка Гретта, которая активно переживала за судьбу человечества и предсказывала ему скорую гибель, если оно не перестанет использовать ископаемое топливо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии