Биткоин остается стабильным, в то время как другие монеты испытывают трудности

Цена биткоина остается стабильной около $97 000, представляя позитивный прогноз. Однако этот рост доминирования биткоина негативно повлиял на рынок альткоинов, что привело к существенным потерям для нескольких криптовалют.
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