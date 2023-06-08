Страна и люди

9 688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Надо было давно его выгнать за рубеж.Отменены все спек...
  • Надежда Кувыкина
    Хамы россияне не желают видеть предателей на сцене!!! Ура! Мы молодцы! А знаете,  в старых лентах, образы даже  герое...Отменены все спек...
  • Анатолий Сазонов
    Серебряков-народный! Пугачёва-народная! Народная артистка и Чулпан Хаматова.Может хватит раздавать направо и налево э...Отменены все спек...

Летчик Покрышкин сбил 16 немецких самолетов за 8 дней: МО РФ запустило мультимедийный раздел о боях над Кубанью

Летчик Покрышкин сбил 16 немецких самолетов за 8 дней: МО РФ запустило мультимедийный раздел о боях над Кубанью

Минобороны России запустило мультимедийный раздел «В небе над Кубанью ковалась Победа». В рамках проекта МО РФ опубликовало фотографии летчиков, участвовавших в воздушных боях над Кубанью, а также документы периода с апреля по июнь 1943 года.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх