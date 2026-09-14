Нефть взлетела после остановки нефтепровода «Восток–Запад»

ДУБАЙ (ИА Реалист). 14 сентября мировые цены на нефть выросли более чем на 2% после того, как Саудовская Аравия временно остановила работу нефтепровода «Восток–Запад» (Petroline) из-за серии атак беспилотников.
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