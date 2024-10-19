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При взрыве газа в Тамбовской области в пятиэтажке умерли три человека

При взрыве газа в Тамбовской области в пятиэтажке умерли три человека

В результате взрыва газа в Тамбовской области три человека скончались и еще восемь пострадали.В эту субботу около 5 утра, 19 октября, при взрыве газа в жилом доме на улице Коммунистическая в Кирсанове умерли три человека.

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