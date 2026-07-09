Писатель Харуки Мураками: после болезни желание творить стало еще сильнее

Японский писатель Харуки Мураками в интервью Киодо заявил, что после перенесенной болезни и первой в жизни госпитализации его желание продолжать заниматься написанием художественных произведений стало еще сильнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии