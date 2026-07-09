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Газета.ру

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Писатель Харуки Мураками: после болезни желание творить стало еще сильнее

Писатель Харуки Мураками: после болезни желание творить стало еще сильнее

Японский писатель Харуки Мураками в интервью Киодо заявил, что после перенесенной болезни и первой в жизни госпитализации его желание продолжать заниматься написанием художественных произведений стало еще сильнее.

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