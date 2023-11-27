ВС России сбили две ракеты ЗРК С‑200 над Азовским морем

РИАМО - 27 ноя. Российские бойцы сбили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты ЗРК С-200 над южной частью акватории Азовского моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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