Уральские металлурги наращивают поставки трубникам

Трубная отрасль показала наибольшую динамику закупок металлопродукции ММК. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», из всех партнеров Магнитки представители трубной отрасли больше всех нарастили закупки продукции ММК по отношению к 2021 году – более чем на 30%.