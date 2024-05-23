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Уральские металлурги наращивают поставки трубникам

Уральские металлурги наращивают поставки трубникам

Трубная отрасль показала наибольшую динамику закупок металлопродукции ММК. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», из всех партнеров Магнитки представители трубной отрасли больше всех нарастили закупки продукции ММК по отношению к 2021 году – более чем на 30%.

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