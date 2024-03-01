14 спектаклей, которые можно посмотреть в Москве в марте

Вечная классика по пьесам Шекспира, Гольдони и Толстого. Гротеск и драма современных авторов. И всем этим правит Любовь! Спектакль «Не понравится — уйду» предоставлено Пресс-службойПьеса классика отечественного юмора Семена Альтова впервые на московской сцене.