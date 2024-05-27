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Ла Лига о частичном удовлетворении иска Суперлиги: «Решение суда не касается отмененного проекта Суперлиги. Вся футбольная экосистема заявила, что ей не нужна такая можель»

Сегодня суд Мадрида постановил, что УЕФА и ФИФА должны «прекратить антиконкурентное поведение и запретить его повторение в будущем», а также обязывает их «немедленно устранить все последствия антиконкурентных действий».

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