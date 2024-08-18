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Нефть утекла в акваторию морского порта: в Петербурге неудачно заправили судно

Нефть утекла в акваторию морского порта: в Петербурге неудачно заправили судно

Прокуратура проводит проверку. В морском порту Петербурга произошло ЧП. При заправке судна дизельным топливом случился разлив нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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