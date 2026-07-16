Арбитражный суд отклонил апелляцию Euroclear по делу о взыскании 200 млрд евро

В четверг, 16 июля, Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы принял решение отклонить апелляционную жалобу бельгийского международного депозитария Euroclear на ранее вынесенное судебное решение по иску Банка России .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии