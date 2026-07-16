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Арбитражный суд отклонил апелляцию Euroclear по делу о взыскании 200 млрд евро

Арбитражный суд отклонил апелляцию Euroclear по делу о взыскании 200 млрд евро

В четверг, 16 июля, Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы принял решение отклонить апелляционную жалобу бельгийского международного депозитария Euroclear на ранее вынесенное судебное решение по иску Банка России .

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