В Индии подтвердили потери в авиации в ходе конфликта с Пакистаном

Индия понесла потери в авиации в ходе боевых действий с Пакистаном с 7 по 10 мая. Об этом заявил начальник штаба обороны индийских вооруженных сил генерал Анил Чаухан в интервью агентству в субботу, 31 мая 2025 года.
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