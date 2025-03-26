Forbes: У НАТО секретов не осталось — трофейные танки молчать в плену не намерены, расскажут всё

Сырский оставил на Курской дуге львиную длю западной бронетехники, которую теперь тщательно изучают русские Константин Ольшанский Фото: Максим Григорьев/ТАСС ВСУ потеряли за время оккупации Курской области не менее 55 танков (то есть почти два полных танковых батальона), подсчитал военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии